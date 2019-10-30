В московском метро отыскали пропавшего в Минске пассажира с табличкой

Пассажир столичной подземки обратил внимание на необычную рекламу в одном из вагонов поезда. Соответствующий пост появился на портале Pikabu.

На размещенной в сети фотографии виден мужчина, который держит в руках большую доску с предложением услуг репетитора и переводчика. Автор поста отметил, что пассажир проехал таким образом практически все станции Замоскворецкой линии метро.

В комментариях к записи многие пользователи заявили о том, что уже видели героя снимка в белорусском Минске. «Я вроде трезв и в своем уме, но я этого мужика в минском метро видел, на станции "Каменная горка" с рекламой английского. Правда, без такой таблички», — сообщил один. «Он в Минске на "Каменной горке" стоял каждое утро, так вот куда пропал», — заметил другой. «Я его тоже видел в Минске на КГ. У него еще очень интересный голос, дикторский такой», — подтвердил третий.

В октябре прошлого года сообщалось, что количество рекламы в столичном метро уменьшат на 70 процентов. Теперь ее будут размещать на эскалаторных наклонах и непосредственно на станциях.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!