В московском метро отыскали Сейлор Мун

В московском метро заметили девушку, одетую в костюм героини аниме Сейлор Мун. Фотографию необычной пассажирки опубликовали в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Когда мне в очередной раз скажут, что это мое "раньше было лучше" просто выдумка, и ничего не меняется, я покажу им Сейлор Мун в метро», — говорится в подписи к снимку.

Ранее, 2 июля, в метро обнаружили пассажира, одетого как римский легионер: грудь мужчины прикрыта кирасой, голову защищает блестящий шлем, а на ногах — сандалии.

Сейлор Мун — персонаж в метасерии «Сейлор Мун» и главная героиня японского франчайза. Ее земное имя — Усаги Цукино. Согласно сюжету, обычная школьница после встречи с говорящей кошкой Луной превращается в воительницу Сейлор Мун. Она использует свои силы для защиты тех, кто ей дорог.

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