В московском метро пассажиры устроили массовую драку

В московском метро, в вестибюле станции «Речной вокзал», пассажиры устроили массовую драку. Об этом в понедельник, 8 февраля, стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля, в северном вестибюле станции. При этом отмечается, что сама драка началась еще в вагоне поезда. Неизвестные избили двоих пассажиров 29 и 30 лет. У подозреваемых была металлическая бита и перцовый баллончик.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых и выясняют обстоятельства произошедшего. Мотивы массовой драки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что вестибюль станции метро «Алма-Атинская» закрыли из-за горожанина, хотевшего покончить с собой. Его задержали и оказали помощь психолога.

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