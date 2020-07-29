В московском метро поезд сбил человека

На одной из станций столичного метрополитена поезд сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Инцидент произошел на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

Ранее 29 июля в сеть попали кадры, на которых москвич распыляет содержимое газового баллончика в столичной подземке, вынуждая пассажиров покинуть вагон. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии.

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