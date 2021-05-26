В московском метро появился «охотник за ягодицами»

Несколько женщин пожаловались в полицию на мужчину, который хлопал их по ягодицам в вагонах московского метро. О появлении «охотника за ягодицами» сообщает Ren.tv.

По словам очевидцев, мужчина был замечен на двух станциях метро — «Пролетарская» и «Крестьянская застава». Известно как минимум о двух пострадавших женщинах: 35-летняя туристка из Санкт-Петербурга и 19-летняя москвичка Ольга. Ольга встретила мужчину дважды.

«Вчера и позавчера, какой-то недоразвитый подбегает, хлопает по заднице, а когда двери закрываются — выбегает», — описала ситуацию Ольга.

По ее словам, этот мужчина высокий, полный, носит черные спортивные штаны и черную футболку с желтой полоской.

Ранее стало известно об еще одном инциденте, произошедшем в московской подземке. На станции «Бульвар Рокоссовского» уборщик ранил кухонным ножом полицейского в результате словесной перепалки. Пострадавшего госпитализировали с раной бедра. Подозреваемый задержан.

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