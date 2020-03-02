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В московском метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы человека

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Фото: АГН «Москва»

На Замоскворецкой линии московского метрополитена остановлено движение поездов от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово». Об этом сообщается в понедельник, 2 марта, на странице метро в Twitter.

Сбой произошел из-за падения человека на пути. В настоящее время движение восстановлено и введено в график, однако о состоянии пассажира ничего не известно.

В январе прошлого года в столичном метро 23-летний приезжий, находившийся в нетрезвом состоянии, прыгнул на рельсы. Инцидент произошел на платформе станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии. Машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился перед пассажиром. Мужчине помогли подняться дежурные сотрудники полиции.

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