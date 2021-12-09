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В московском метро произошла драка с участием приезжих

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В московском метро произошла драка с участием приезжих
Кадр: Telegram-канал «Подслушано в чайхане»

Очередная драка с участием приезжих произошла на одной из станций московского метро. Информация об этом и видео с места событий появились в Telegram-канале «Подслушано в чайхане».

На кадрах видно, как компания нападает на мужчину — агрессоры бьют его ногами по голове. В какой-то момент их пытается разнять сотрудник метрополитена. Источник утверждает, что причиной конфликта стало то, что 28-летний россиянин заступился за молодую пару, к которой приставали мигранты из Средней Азии.

На записи с камеры видеонаблюдения указано, что инцидент произошел 5 декабря. О самочувствии пострадавшего на данный момент неизвестно.

В пресс-службе столичного МВД радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что информация о конфликте проверяется и пока не подтверждена.

Ранее избиение москвича Романа Ковалева тремя уроженцами Дагестана в столичном метро вызвало широкий общественный резонанс. Глава СК Александр Бастрыкин посетил пострадавшего в больнице и вручил ему медаль «Доблесть и отвага».

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