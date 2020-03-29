В московском метро сократилось число пассажиров

Число пассажиров в московском метрополитене сократилось в три раза. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, снизилось число пассажиров наземного транспорта.

Ранее мэр столицы попросил москвичей остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими. Он также призвал в эти дни соблюдать максимально строго домашний режим, а если нужно ходить на работу, то следует ограничить свой маршрут поездкой туда и обратно.

22 марта Собянин заявил, что метро в Москве будет работать при любой ситуации. Градоначальник подчеркнул, что все слухи о якобы ведущейся властями подготовке к закрытию метрополитена являются «чушью и глупостями». По словам Собянина, подземку остановить «вообще невозможно», иначе потом восстанавливать его придется минимум полгода.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля выходной. Это сделано, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Также вводится ряд мер поддержки населения и бизнеса.

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