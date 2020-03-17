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В московском метро стало меньше людей из-за коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В московском метро сократилось число пассажиров на фоне принятых мэрией мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондентов.

По их данным, во вторник, 17 марта, в утренний час пик в метро и наземном транспорте стало меньше пассажиров, в том числе пожилых людей. Журналисты отмечают, что на некоторых линиях появились свободные посадочные места. При этом людей, носящих защитные маски, в столичной подземке по-прежнему немного.

В то же время в некоторых районах пассажиропоток практически не изменился, добавляют корреспонденты.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился принять новые ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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