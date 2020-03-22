В московском метро стало на 40 процентов меньше пассажиров
Количество пассажиров в московском метрополитене в воскресенье, 22 марта, снизилось на 40,5 процента по сравнению с тем же мартовским воскресеньем 2019 года. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта города.
«Места в вагонах стало больше, но для максимального препятствия распространению вируса надо, чтобы было еще свободнее», — добавляется в сообщении.
В пресс-службе дептранса также призвали из-за распространения коронавируса отказаться от необязательных поездок и побыть дома.
Ранее в марте сообщалось, что сотрудники московского метрополитена начали обеззараживать тоннели. Специальные машины обрабатывают их раствором с антимикробным и противовирусным действием в ночное время.
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