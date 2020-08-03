В московском метро вновь начали штрафовать за отсутствие маски

В московском метрополитене вновь начали штрафовать пассажиров без маски. О новом рейде сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За отсутствие средств индивидуальной защиты полицейские выписывают штрафы в размере пяти тысяч рублей. Сколько пассажиров оштрафовали в ходе таких рейдов, не уточняется.

27 июля пассажиры пожаловались на запрет на проезд в метро без маски. По их словам, у эскалаторов появились пять контролеров, которые следили за наличием средств индивидуальной защиты. В столичном дептрансе отмечали, что подобные мероприятия и не прекращались.

Власти Москвы 9 июня отменили режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом масочный режим продолжил действовать, как и запрет на проведение массовых мероприятий.

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