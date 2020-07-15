В московском метро вновь резко подешевели маски

В московском метро резко подешевели защитные маски. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Цены на средства индивидуальной защиты снизились с 20 до 15 рублей за штуку. В ведомстве отметили, что теперь маски в кассах метро дешевле, чем в большинстве аптек Москвы.

Всего в подземке организовано более тысячи точек продаж средств защиты. Также маски можно купить на станциях МЦД, пригородных кассах электричек ЦППК в Московском транспортном узле — открыто более 560 точек продаж.

О последнем резком снижении цен на маски сообщалось в начале июня. До этого медицинскую маску в метро можно было купить за 30 рублей, перчатки — за 20 рублей, а набор из маски и перчаток — за 50 рублей.

С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции. При этом горожане по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и во время прогулок.

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