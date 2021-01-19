В московском метро закроют участок оранжевой ветки

В московском метро с 23 января по 9 февраля закроют участок Калужско-Рижской линии. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Пассажиры не смогут воспользоваться оранжевой веткой метро на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» из-за работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ). Поезда будут курсировать от станции «Новые Черемушки» в центр и от «Беляево» на юг, говорится в сообщении.

На время действия ограничений будут ходить бесплатные автобусы КМ по маршруту «Беляево» — «Калужская» — «Новые Черемушки». Для них будут организованы выделенные полосы на улицах Профсоюзная, Миклухо-Маклая и Гарибальди.

Кроме того, на некоторых участках будет временно запрещена парковка и перекрыт проезд. Таблица с полным перечнем изменений приведена в публикации дептранса.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве планируют построить 28,3 километра линий метро и открыть 11 новых станций, которые станут частью БКЛ — крупнейшего проекта в истории столичного метростроения.

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