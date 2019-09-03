В московском метро заметили даму «из XIX века»

В столичном метрополитене обратили внимание на пассажирку в несовременной одежде. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Метро Москвы» во вторник, 3 сентября.

На размещенном в сети снимке запечатлена спускающаяся по ступенькам в подземку женщина в длинном красном платье, нежно-розовой шляпе и с ярко-розовой шалью на плечах.

«Пока мы живем в XXI веке, эта дама — в XIX-м», — говорится в подписи к посту. Где именно был сделан кадр, не уточняется.

В мае в столичной подземке заметили женщину с ридикюлем. На опубликованном в сети фото запечатлена пассажирка в пышном черном платье со множеством украшений и маленькой дамской сумочкой.

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