В Подмосковье обратили внимание на «бабушку-арбузик»

В подмосковном Дмитрове заметили пенсионерку в необычном наряде. Соответствующая запись появилась на странице «ЧП Дмитров» во «ВКонтакте».

На размещенном в сети снимке запечатлена пожилая женщина в темных очках, зеленом платье в белый горошек и головном уборе. Как утверждают пользователи в комментариях, в прошлом она была художником-модельером, до сих пор сама шьет себе наряды и специализируется на модельных шляпках.

«Вы еще ее в других нарядах не видели! Леди Гага стоит в сторонке и нервно курит», — отметил один из подписчиков сообщества. «Эта бабуля сегодня дорогу передо мной переходила, так я забыла тут же, где тормоз и газ и все правила дорожного движения... Минуты две на нее любовалась», — рассказала другая.

По словам жителей Дмитрова, пенсионерка регулярно появляется на публике в экстравагантных нарядах — зимой, например, она ходит в приталенном пальто и сапогах на шпильке. «Это наша достопримечательность, бабушка — огонь! Ее еще называют "бабушка-арбузик" за этот оригинальный зеленый наряд», — приводит слова одной из местных жительниц «Подмосковье сегодня».

21 мая в столичной подземке заметили женщину с ридикюлем. На опубликованном в сети фото запечатлена пассажирка в пышном черном платье со множеством украшений и маленькой дамской сумочкой.

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