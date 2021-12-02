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В московском метро заметили исчезновение важных букв

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В московском метро заметили исчезновение важных букв
Фото: страница Евгения Будника на Facebook

На входе в станцию «Сокольники» исчезли некоторые буквы. Это заметил один из пользователей сети, выложивший снимок на свою страницу в Facebook.

На фото видно, что со входа на станцию сняты некоторые важные буквы. Сейчас там написано «Метрополитен им.», но отсутствует продолжение в виде фамилии Ленина. «Рука реставратора застыла перед указанием имени», — пошутил автор топика.

«"Им" — в смысле, нам», — в шутку предположили москвичи. «Метрополитен им, ишь...» — продолжили развивать юмор пользователи. Некоторые всерьез предположили, что название на входе может измениться, но не смогли точно предсказать, чью фамилию укажут на станции.

Кого-то возмутила эстетическая сторона вопроса. «Что за дурацкий шрифт?» — с негодованием поинтересовалась одна из пользовательниц. Женщине возразили, что указатель с названием выполнен в классическом метрополитеновском стиле с использованием исторического шрифта.

Ранее на станции «Водный стадион» заметили замену «безобразной» плитки. Местные жители обрадовались и заявили, что хотели бы увидеть более современное оформление вестибюля.

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