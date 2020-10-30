В московском метро заметили мужчину в бассейне с тараканами. Фотографии, сделанные очевидцами, публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

Молодого человека увидели посреди перехода со станции «Театральная» Замоскворецкой линии на станцию «Охотный ряд» Сокольнической линии.

На снимках видно, что он лежит в надувном бассейне в плавках, а рядом рассыпаны насекомые. Горожанин также держит камеру, которая снимает происходящее.

На лице москвича есть защитная маска, а на руках — специальные перчатки.

В сентябре в столичном метрополитене люди также заметили пассажира в маске чумного доктора. На фотографии запечатлен молодой человек в наушниках и маске — она похожа на те, что носили доктора, лечившие пациентов с бубонной чумой в средневековой Европе.

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