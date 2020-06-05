В московском метро заметили пассажира с презервативами на руках

Пассажир в московском метро натянул на кисти рук презервативы вместо перчаток. Его заметил и сфотографировал попутчик, фотография опубликована на портале Pikabu.

«Для максимальной чувствительности», — пошутил автор публикации.

В столичном метрополитене ношение масок и перчаток является обязательным в связи с распространением коронавируса. В подземке можно приобрести маски и перчатки, они продаются в кассах и торговых павильонах.

Помимо этого, в метро введена разметка в вагонах, напоминающая о необходимости соблюдать дистанцию относительно других пассажиров, и напольная разметка, указывающая путь к наиболее свободным вагонам.

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