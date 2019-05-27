В московском метро заметили принцессу трех вокзалов в короне

На развлекательном портале Pikabu появилась фотография одной из пассажирок столичного метро. Пользователи снова принялись обсуждать ее необычную внешность и манеру одеваться.

На снимке запечатлена девушка в платье со стразами и ярко-розовыми волосами, свой образ она дополнила массивной короной и солнечными очками. Автор публикации озаглавил свой пост так: «Принцесса трех вокзалов». По его словам, пассажирку он заметил в пятницу, 24 мая, на станции «Комсомольская». Над ней расположены сразу три железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский.

В комментариях автора осудили за то, что он занимается обсуждением чужой внешности. «О, понаех спалился. Москвичи уже давно перестали удивляться нестандартным людям», — написал один из пользователей.

В конце мая в столичной подземке заметили даму с ридикюлем. Один из пользователей отметил, что в целом обладательница ридикюля выглядела «роскошно и гармонично», а также «достойно и привлекательно» себя вела.

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