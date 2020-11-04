В московском метро заметили табло с информацией о загруженности вагонов

На стене одной из станций московского метро появилось оповещение для пассажиров о загруженности вагонов, выведенное при помощи проектора. Соответствующий кадр в Instagram-сторис опубликовал пользователь под ником mr.bigswimmer.

Фото сделано на Калужско-Рижской линии, также заметно, что на слайде выведена информация о времени прибытия следующего поезда.

Ранее в ноябре Департамент транспорта Москвы сообщил о запуске пилотного проекта «Время ранних», благодаря которому жители столицы смогут ездить в подземке за два рубля. Скидка в размере до 22 рублей предоставляется в рабочие дни с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Поездки также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. Соответствующий эксперимент сейчас действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

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