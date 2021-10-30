В московском парке заметили мигрантов с лебедями на руках

Работники спецслужбы по транспортировке лебедей начали перевозку птиц из московского парка на зимовку и попали на видео. Кадрами с места событий, на которых видны мигранты в синей форме, несущие пернатых на руках, в Facebook-группе «Митино.daily» поделилась жительница района.

«Вот такая движуха в нашем любимом парке», — написала москвичка в посте.

Ее соседи высказали собственные мнения по поводу увиденного. «Бедные, запрут их сейчас в сарае до мая», — написала одна из участниц группы. «Так они в тепло переезжают, а тут который год один помост. Ни крыши, ни домика, где хотя бы от дождя и ветра укрыться», — заметила ей в ответ другая. «Ну действительно, лебедям пора на зимние квартиры. И привыкшие уже к такому обращению в "обмороки" не падают», — высказалась третья.