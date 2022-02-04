В московском парке заметили странную инсталляцию с окровавленным сердцем

В московском Мемориальном комплексе героев Первой мировой войны местные жители заметили странную инсталляцию из окровавленного сердца, бутылки вина и коробки конфет. Подробности о находке рассказал Telegram-канал Baza.

Необычные предметы нашла на перекрестке главной аллеи женщина во время прогулки по парку. Россиянка испугалась и вызвала на место полицию. Оперативники осмотрели инсталляцию и отметили, что бутылка была открыта и почата. В полиции сообщили, что подобные композиции с необычным содержимым встречались им и ранее, и предположили, что таким образом неизвестные готовятся ко Дню всех влюбленных.

Улики забрали из парка, а сердце отправили в судебный морг. Судмедэксперты отметили, что орган напоминает свиной, однако точные результаты исследования пока не готовы.

Ранее московского художника задержали за инсталляцию в виде пятиметровых фекалий на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.