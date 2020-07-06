В московском подъезде установили виселицу

В одном из жилых домов на Ленинградском проспекте в Москве установили виселицу. Об этом сообщил в Facebook Илья Змиенко.

«Друзья, а нормально жить с такими соседями?» — написал он. Пользователь также рассказал, что позвонил с жалобой в полицию, однако там ответили: «Когда трупы/жертвы будут — тогда и звоните».

Змиенко уточнил, что конструкция появилась на первом этаже дома. Виселица сделана из дерева и веревки, на ней также прикреплен крест.

В октябре 2019 года сообщалось, что в одном из жилых домов в подмосковном Солнечногорске образовались очереди к лифту. Всего 22-этажное здание оснащено тремя лифтами, но работал из них только один — самый маленький.

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