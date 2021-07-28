В московском районе ввели карантин по бешенству

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которое вводит карантин в поселении Вороновское Троицкого административного округа из-за заболевания бешенством домашнего животного. Оно было выявлено 26 июля, сообщает АГН «Москва».

«Установить карантин на территории эпизоотического очага и неблагополучного пункта в поселении Вороновское Троицкого административного округа Москвы до 25 сентября 2021 года», — отмечается в документе.

На период действия ограничительных мер на территории запрещается проведение выставок собак и кошек и вывоз их за пределы района, торговля домашними животными, отлов диких животных для их перемещения за пределы Вороновского.

Ранее агрессивные собаки и их хозяин запугали москвичей. Опасные псы без поводка и намордника несколько раз бросались на других животных и людей в Митинском парке.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!