В Московском регионе рухнул третий за неделю лифт

Авария случилась на Транспортной улице. Пострадали 40-летняя женщина, получившая перелом позвоночника, нескольких конечностей и черепно-мозговую травму, а также двое мужчин 59 и 67 лет — у них диагностированы перелом позвоночника и конечностей.

Все трое сейчас находятся в отделении реанимации.

Ранее в Москве на улице Маршала Чуйкова трое полицейских пострадали при падении лифта в шахту в 24-этажном доме. За несколько дней до этого сообщалось, что на улице Иловайской в Москве лифт с пассажирами рухнул из-за обрыва троса, в результате чего пострадали два человека.

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