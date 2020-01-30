В московском салоне красоты у следователя украли норковую шубу

У следователя полиции по Таганскому району Москвы Светланы К. украли норковую шубу во время посещения салона красоты. 23-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что вор взял шубу из гардеробной салона. Материальный ущерб от кражи оценили в 168 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в подмосковных Мытищах неизвестный в костюме Деда Мороза похитил в храме Рождества Христова норковую шубу. Отмечается, что инцидент произошел 11 января около 16:00. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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