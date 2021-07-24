В Московском зоопарке родились редкие птенцы

По словам представителей столичной мэрии, Московский зоопарк стал одним из первых в мире, где удалось вывести птенцов дрофы. Птица занесена в Красную книгу. На данный момент во всем мире существует только около 50 тысяч особей большой дрофы. Созданы международные программы по спасению этого вида от вымирания.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, первые дрофы появились в столице в 2005 году. Птицам понадобилось 16 лет, чтобы адаптироваться к предложенным условиям и дать потомство.

В Центре воспроизводства находятся один самец, четыре самки дрофы, а теперь и четыре птенца.

Ранее в Московском зоопарке родился редкий карманный кенгуру. Он также занесен в международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

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