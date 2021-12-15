В Москве аферист выманил у учительницы миллионы рублей за эротическое видео

Мошенник обманным путем выманил у школьной учительницы более 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным источника, аферист шантажировал 26-летнюю женщину, угрожая отправить ее начальству эротические видео. Уточняется, что преступник познакомился со своей жертвой в социальных сетях. После продолжительного общения мужчина предложил москвичке обменяться личными видеозаписями эротического содержания. Она согласилась, после чего стала жертвой шантажа. Потерпевшая согласилась на выплату денег, ради чего оформила потребительский кредит. Общий материальный ущерб составил 2 437 089 рублей.

Ранее житель Подмосковья обратился в полицию и пожаловался на салон, где ему отказались делать эротический массаж из-за грязных ног.