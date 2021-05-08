В Москве арестовали гендиректора сгоревшей гостиницы

Пресненский суд Москвы арестовал гендиректора и главного бухгалтера гостиницы «Вечный зов» Алексея Пустового по делу о пожаре. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Пустового избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 июля 2021 года», — говорится в сообщении суда.

Пожар произошел в гостинице «Вечный зов-Кожуховская» в ночь на 4 мая. В 04:18 пожар был локализован, а в 04:30 ликвидирован на площади 100 квадратных метров. При пожаре погибли два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных есть четверо детей. Сейчас короткое замыкание рассматривается в качестве приоритетной версии пожара.

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