В Москве арестовали обвиняемого в поджоге квартиры в Чертанове

Суд в Москве арестовал Сергея Герасимова, обвиняемого в поджоге квартиры в многоэтажном жилом доме в Чертанове, рассказали в столичной прокуратуре.

Как отметили в суде, была учтена позиция Чертановской межрайонной прокуратуры. «Суд избрал в отношении 42-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Во вторник, 1 февраля, стало известно, что мужчина устроил пожар в доме своей бывшей сожительницы Анастасии Пруцковой на Дорожной улице в районе Южное Чертаново. В результате пострадали три человека.

До этого правоохранительные органы считали, что возгорание произошло из-за замыкания проводки. Задержанный ранее уже отсидел в колонии за наркотики и незаконный оборот оружия.