В Москве арестовали разбившего в «Ашане» прилавки с алкоголем блогера
В Москве на 15 суток арестовали блогера, который разбил в «Ашане» бутылки с алкоголем на 116 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве.
Он пояснил, что является Instagram-блогером и «своими действиями хотел призвать молодежь бороться с потреблением алкогольной продукции».
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва». На кадрах видно, как двое молодых людей с битами в руках разбивают в винно-водочном отделе магазина бутылки, стоящие на полках. Очевидцы снимают происходящее на мобильные телефоны.
В начале августа другой блогер Михаил Литвин въехал на автомобиле в ресторан неподалеку от здания правительства России и протаранил столы. Затем он вышел из машины, залез на крышу и начал прыгать на ней. Видеозапись из ресторана, в котором в том момент проходил праздник, блогер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
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