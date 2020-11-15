В Москве автомобиль с двумя человеками упал с моста в пруд

Легковой автомобиль упал с моста в пруд в московском районе Внуково. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Информацию также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в 05:45 на 1-ой Рейсовой улице в районе Пыхтинского моста. Транспортное средство наехало на препятствие, после чего опрокинулось в воду. Предположительно, в машине находятся два человека.

На месте работают сотрудники экстренных служб. К Пыхтинскому пруду также прибыли водолазы. Причины происшествия и судьба людей устанавливаются.

10 ноября ограничительная балка высоты рухнула на автомобиль, двигавшийся по Рублевскому шоссе в Москве. В момент инцидента в машине находились четыре человека, никто не пострадал. Перед падением балки под конструкцией проехала фура.

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