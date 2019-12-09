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В Москве бабушку спасли от «нищенской мафии»

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Волонтеры в Москве спасли украинскую пенсионерку от «нищенской мафии», заставлявшей ее попрошайничать на улицах. Об этом сообщается на сайте движения по борьбе с рабством «Альтернатива».

Уточняется, что женщина считалась пропавшей с 2016 года. Знакомые предполагали, что она уехала на заработки в Москву после смерти мужа и дочери. Волонтеры познакомились с бабушкой на станции метро «Добрынинская» и после общения поняли, что ее удерживают силой и заставляют просить деньги.

«В скором времени к волонтеру и бабушке подбежала цыганка, крича, что приходится внучкой. Полиция отвела их в опорный пункт, посадив и бабушку, и цыганку в одно помещение», — указано на сайте движения. После этого с пенсионеркой поговорили наедине, в ходе беседы она призналась, что боится своих надзирателей.

В настоящее время бабушка находится под защитой «Альтернативы». Консульство Украины выдало ей временный документ на отправку домой. Волонтеры собирают деньги, чтобы купить ей билет.

В августе пользовательница Twitter из Москвы рассказала, что решила отказаться от поездок в метро после того, как встретила там престарелую пенсионерку и подала ей милостыню. По ее словам, она слышала про «мафию», однако пожалела бабушку и не смогла не помочь ей.

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