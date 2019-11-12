В Москве беспилотный автомобиль попал в аварию
На западе Москвы беспилотник «Яндекса» врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что ДТП произошло по вине водителя, который находился за рулем беспилотника и тестировал оборудование. «В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании», — отметили в «Яндексе».
Также отмечается, что во время аварии автомобиль находился в режиме ручного управления водителем-тестировщиком.
В июле сообщалось, что беспилотный автомобиль «Яндекса», выехавший на улицы Москвы в рамках тестирования, нарушил правила дорожного движения. Автомобиль пересек стоп-линию на красный сигнал светофора.
Первые пять беспилотных автомобилей компании «Яндекс» тестируют в Москве с июня 2019-го. Основными магистралями для них станут МКАД и Третье транспортное кольцо.
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