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В Москве беспилотный автомобиль попал в аварию

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

На западе Москвы беспилотник «Яндекса» врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что ДТП произошло по вине водителя, который находился за рулем беспилотника и тестировал оборудование. «В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании», — отметили в «Яндексе».

Также отмечается, что во время аварии автомобиль находился в режиме ручного управления водителем-тестировщиком.

В июле сообщалось, что беспилотный автомобиль «Яндекса», выехавший на улицы Москвы в рамках тестирования, нарушил правила дорожного движения. Автомобиль пересек стоп-линию на красный сигнал светофора.

Первые пять беспилотных автомобилей компании «Яндекс» тестируют в Москве с июня 2019-го. Основными магистралями для них станут МКАД и Третье транспортное кольцо.

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