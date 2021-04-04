В Москве напали на мужчину и избили его бильярдными шарами

На севере Москвы неизвестные напали на мужчину и избили бильярдными шарами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу, 3 апреля, на подземной парковке ГСК «Бриз». По данным канала, двое жителей Мордовии поджидали москвича, затем напали на него и жестоко избили. О причинах произошедшего пока неизвестно.

Полицейские смогли оперативно задержать виновников. Потерпевший госпитализирован и сейчас находится в реанимации. Медики зафиксировали переломы ребер и ноги.

В настоящее время полицейские начали расследование. Устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.

В марте стало известно, что в Москве потасовка 10-летних детей закончилась дракой их родителей. В итоге пострадавшему мальчику понадобилась помощь врачей.

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