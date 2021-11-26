В Москве босая 12-летняя школьница сбежала из дома и гуляла по улице

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на проспекте Вернадского в Москве босую 12-летнюю школьницу, одетую в легкую одежду. Подросток шла по улице в сопровождении девушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Правоохранители выяснили, что девочка поругалась с матерью и выбежала из дома. На улице проходившая мимо девушка обратила на нее внимание и решила помочь. Сотрудники ГИБДД доставили обеих в отдел для выяснения обстоятельств и оказания необходимой медицинской помощи подростку. В результате обследования выяснилось, что помощь девочке не нужна.

На данный момент школьница находится дома с матерью. В отношении ее родственницы составлен протокол об административном нарушении по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее в Москве школьница порезала мать канцелярским ножом из-за электронной сигареты.