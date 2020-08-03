В Москве десантник пристал к журналисту во время прямого эфира

В Москве пьяный десантник пристал к корреспонденту телеканала «Дождь» Эдуарду Бурмистрову во время прямого эфира из Парка Горького. Видеозапись опубликована в понедельник, 3 августа, в Twitter-аккаунте журналистки Марии Борзуновой.

На кадрах видно, как мужчина в форме Воздушно-десантных войск (ВДВ) пытается рассказать молодому человеку, какое количество десантников вечером было в парке. «Нас вообще дохрена, вообще ребята, нас очень много. Вы не представляете, сколько нас много», — заявил он. По словам бывшего военнослужащего, «каждый второй — это десантник».

Затем корреспондент обратил внимание зрителей на фонтаны, на что десантник спросил: «А ты хочешь, чтобы кто-то нырял в фонтан?». После этого он пояснил, что такое действие вовсе не обязательно.

Накануне сообщалось, что в московском Парке Горького между десантниками и росгвардейцами завязалась драка. По предварительным данным, четверо участников драки были задержаны, однако позже их отпустили. В настоящий момент известно об одном пострадавшем солдате-срочнике Росгвардии.

2 августа в России отмечается День ВДВ. В этом году исполнилось 90 лет со дня образования этих войск.

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