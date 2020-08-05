В Москве девочка с анорексией попыталась покончить с собой

Несовершеннолетняя жительница Москвы, у которой развилась анорексия, попыталась покончить с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, девочке поставили диагноз «нервная анорексия», но она все равно комплексовала из-за якобы лишнего веса.

Сейчас москвичка находится в больнице. Правоохранительные органы занялись проверкой.

В июне сообщалось, что жительницу столицы весом 200 килограммов с подозрением на коронавирус пришлось эвакуировать из квартиры в клинику с помощью сотрудников МЧС. Женщина обратилась к медикам с жалобами на высокую температуру и плохое самочувствие. Прибывшие медики решили направить пациентку в больницу, однако им не удалось ее поднять. Тогда им пришлось обратиться за помощью спасателей.

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