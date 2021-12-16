Сегодня в 18:10
1 мин.

В Москве допустили рост стоимости красной икры перед Новым годом

Новости /
В Москве допустили рост стоимости красной икры перед Новым годом
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Доцент кафедры ресторанного бизнеса московского РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова в беседе с агентством новостей «Москва» допустила рост стоимости красной икры перед Новым годом.

По ее словам, по сравнению с ноябрем этот показатель может увеличиться на четыре процента. Эксперт уточнила, что устойчивая тенденция роста цены на деликатес наблюдалась в течение всего года. Так, если рассматривать цену стандартного бутерброда с икрой, она составит 131 рубль из расчета на 30 граммов белого хлеба, 25 граммов красной икры и два грамма сливочного масла.

Ранее в ноябре сообщалось, что в России за последние 20 лет средняя стоимость лососевой икры выросла в 7,4 раза. Она превысила пять тысяч рублей за килограмм.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.