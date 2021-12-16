В Москве допустили рост стоимости красной икры перед Новым годом

Доцент кафедры ресторанного бизнеса московского РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова в беседе с агентством новостей «Москва» допустила рост стоимости красной икры перед Новым годом.

По ее словам, по сравнению с ноябрем этот показатель может увеличиться на четыре процента. Эксперт уточнила, что устойчивая тенденция роста цены на деликатес наблюдалась в течение всего года. Так, если рассматривать цену стандартного бутерброда с икрой, она составит 131 рубль из расчета на 30 граммов белого хлеба, 25 граммов красной икры и два грамма сливочного масла.

Ранее в ноябре сообщалось, что в России за последние 20 лет средняя стоимость лососевой икры выросла в 7,4 раза. Она превысила пять тысяч рублей за килограмм.