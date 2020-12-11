В Москве дорогу завалило хлебом

На Третьем транспортном кольце на юге Москвы дорогу завалило хлебом в результате ДТП. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе Автозаводской на Третьем транспортном кольце в результате ДТП перевернулся хлебовоз. Пострадавших нет», — отметил собеседник агентства.

Высыпавшийся на проезжую часть хлеб затрудняет движение, одна полоса перекрыта.

Ранее в Одинцове 13-летний подросток решил покататься в автомобиле родителей и попал в аварию. Он захотел прокатиться с двумя знакомыми по ночной Москве на отцовской машине. Подросток взял ключи от автомобиля, сел и поехал, разогнавшись до 150 километров в час.

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