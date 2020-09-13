В Подмосковье 13-летний подросток сел за руль автомобиля и попал в аварию

В Одинцове 13-летний подросток решил покататься в автомобиле родителей и попал в аварию. Видео с места происшествия опубликовано в воскресенье, 13 сентября, в Telegram-канале LIFE SHOT.

На записи показаны последствия аварии — на дороге стоит белый автомобиль Toyota со снесенным передним бампером и разбитым лобовым стеклом. Также видно, что на асфальте лежит девушка. На месте работают правоохранительные органы и пожарные.

По данным канала, подросток решил прокатиться с двумя знакомыми по ночной Москве на отцовской машине. Он взял ключи от автомобиля, сел и поехал, разогнавшись до 150 километров в час. Молодой человек не справился с управлением и врезался в отбойник.

ЕВ его семье рассказали, что сейчас подросток находится в коме, а его состояние оценивается как тяжелое. Друзья мальчика — парень и девушка, которым не больше 16 лет, — также госпитализированы с многочисленными травмами. В частности, у девушки перелом тазовых костей, а юноша в момент аварии вылетел из машины.

12 сентября также сообщалось, что в Москве водитель Mercedes не затормозил на светофоре и врезался в стоявшую на красном светофоре машину. Инцидент произошел на улице Плещеева. У другого автомобиля отлетел багажник. В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе двое детей, все они госпитализированы.

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