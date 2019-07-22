В Москве достроили уникальный объект

Строительство Дворца водных видов спорта в спорткомплексе «Лужники» в Москве завершено. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора на сайте мэра города.

Сейчас специалисты приступили к итоговой проверке работ, она продлится до 5 августа. «После устранения замечаний, выявленных в ходе итоговой проверки, будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», — сказал председатель комитета Олег Антосенко.

Дворец водных видов спорта в «Лужниках» станет одним из самых больших в России и Восточной Европе. В комплексе общей площадью 50,6 тысячи квадратных метров разместят три спортивных бассейна длиной 50 и 25 метров, а также аквапарк, термально-оздоровительный блок, спортивные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта и другое. Ежедневно Дворец смогут посещать до 10 тысяч человек.

В январе заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин назвал будущий центр водных видов спорта уникальным объектом. Ожидалось, что Дворец будет введен в эксплуатацию летом 2019 года.

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