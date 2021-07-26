В Москве электрику выстрелили в ногу из-за плохих розеток

В Москве 35-летний электрик получил выстрел в ногу из-за того, что попросил заказчицу заменить плохие розетки, а также выплатить ему причитающийся гонорар. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 35-летняя жительница столицы наняла рабочего провести проводку на кухне в квартире на Изюмской улице. Две недели мужчина занимался электрикой. За это время он получил 20 тысяч рублей. В финальный день работ мастер позвонил женщине и сообщил, что та купила неподходящие розетки — без заземления, но, если заказчица приобретет другие, то он бесплатно их заменит.

Женщине такое предложение не понравилось. Она оскорбила электрика, а затем приехала в квартиру с двумя друзьями. Один из них быстро показал работнику какое-то удостоверение, представился сотрудником полиции и попросил предъявить документы. Затем мужчина показал пистолет и потребовал, чтобы электрик собрал все свои инструменты и ушел из квартиры. Когда мастер напомнил, что ему должны оплатить выполненную работу в сумме 24 тысяч рублей, то получил выстрел в ногу и был выставлен на улицу.

Сообщается, что первую помощь пострадавшему оказала сожительница, она же помогла ему доехать до больницы. Осмотрев мужчину, врачи срочно его госпитализировали и провели операцию по удалению пули.

По поступившей из больницы телефонограмме полицейские начали проверку. Стражи правопорядка смогли быстро установить личность стрелявшего. Им оказался руководитель отдела администрирования информационных систем в одной из фирм. Выяснилось, что на 41-летнего москвича зарегистрирован травматический пистолет.

Как позже рассказала заказчица, электрик бросился на нее и ее друзей с ножом. По данным издания, женщина перевела на счет пострадавшего 16 тысяч рублей. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Ранее тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине, которая пыталась договориться с ним о занятиях. Мужчина встретил москвичку и ее знакомую в подъезде с оружием и выстрелил в одну из них сигнальным патроном. Что стало причиной стрельбы, не уточнялось. О состоянии потерпевшей также не сообщалось.

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