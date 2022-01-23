В Москве и Московской области продлили желтый уровень опасности

В Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности продлен еще на сутки — до полудня понедельника, 24 января из-за гололедицы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр.

В воскресенье в столице ожидается облачная погода, местами небольшой снег и гололедица. Днем температура воздуха в Москве составит от минус шести до минус четырех градусов, ночью до минус 12. Также будет восточный ветер, который будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 757–763 миллиметров ртутного столба.

Ранее желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье действовал до шести утра понедельника, 24 января.