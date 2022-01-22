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В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодой опасности

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В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодой опасности
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы в субботу, 22 января. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, погода потенциально опасна. Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 6:00 понедельника, 24 января. Ранее предупреждение действовало до 0:00 воскресенья, 23 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о резком росте атмосферного давления к 23 января.

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