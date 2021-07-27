В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, сообщает РИА Новости.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Москвичей и жителей Подмосковья настигнет гроза с 21:00 28 июля до 9:00 29 июля. Кроме того, в Московской области действует предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве в ближайшие дни будет «на любой вкус». Пик жары придется на среду, 28 июля. В столичном регионе установится тепло на уровне 29-30 градусов. Все четыре дня обещают быть ясными, без осадков.

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