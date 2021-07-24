В Москве ищут раненого аиста

Всех, кто что-то знает о Лорде и его местонахождении, попросили сообщить в орнитарий парка «Сокольники».

Пользователи живо откликнулись на призыв сотрудников парка о помощи. Один из подписчиков канала рассказал, что птицу видели за день до появления объявления о пропаже на улице Шумкина.

Ранее москвичка обнаружила в своем дворе птенца хищной птицы — пустельги. Женщина отогнала от нее соседских котов и отвезла в зоопарк.

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