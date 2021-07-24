В Москве ищут раненого аиста
Москвичи потеряли раненого в крыло аиста по имени Лорд. Раньше он жил в Сокольниках. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».
По словам администраторов сообщества, у птицы было пулевое ранение крыла. «До сегодняшнего дня он не совершал попыток бегства. Птица, по сути, ручная, но сегодня она сбежала. Сотрудники его ищут, но пока безрезультатно», — говорится в сообщении.
Всех, кто что-то знает о Лорде и его местонахождении, попросили сообщить в орнитарий парка «Сокольники».
Пользователи живо откликнулись на призыв сотрудников парка о помощи. Один из подписчиков канала рассказал, что птицу видели за день до появления объявления о пропаже на улице Шумкина.
Ранее москвичка обнаружила в своем дворе птенца хищной птицы — пустельги. Женщина отогнала от нее соседских котов и отвезла в зоопарк.
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