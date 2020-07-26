В Москве из окна выпал трехлетний сын известного дизайнера интерьеров Евгении Шокогоуи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры своей прабабушки на четвертом этаже. Ребенка госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

21 июля сообщалось, что в подмосковном Подольске спасли четырехлетнего ребенка, висевшего на карнизе за окном квартиры на четвертом этаже. Девочку заметили рабочие, приехавшие из Узбекистана на заработки.

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