В Подмосковье рабочие спасли повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка

В подмосковном Подольске рабочие спасли четырехлетнего ребенка, висевшего на карнизе за окном квартиры на четвертом этаже. Видео своем Telegram опубликовал телеканал НТВ.

Отмечается, что девочку заметили рабочие, приехавшие из Узбекистана на заработки. На записи видно, как пятеро мужчин стоят около окна первого этажа с растянутым полотном, на которое мог бы безопасно упасть ребенок.

«Малышка, держись! Держись, малыш!» — кричала слова поддержки соседка, ставшая автором ролика.

Девочка выпала из окна и не могла залезть обратно, хватаясь за край карниза. В это время в квартире была ее мать, но просьбы и крики ребенка она не слышала, поскольку после распития алкоголя уснула.

20 июля сообщалось, что в городе Ступино Московской области врачи смогли спасти годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Бутылка привлекла внимание мальчика яркой этикеткой. Его мать вышла из комнаты на минуту, но и этого времени хватило, чтобы ребенок смог сильно обжечься и отравиться.

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