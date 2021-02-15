В Москве из-за снегопада появилась новая услуга

В Москве из-за сильного снегопада появилась новая услуга «откопать автомобиль», она обойдется в среднем в 820 рублей в час. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Объявления «ВКонтакте».

Так, женщины могут заказать услугу со скидкой. За помощью при раскопке автомобиля можно обратиться к строительным бригадам, они готовы выполнить эту услугу за две тысячи рублей в час. Средняя цена за расчистку снега в Москве составляет 690 рублей, очистку тропинок к подъездам — 500 рублей.

В целом востребованность услуг по уборке снега за минувшие выходные выросла в 28 раз. При этом отмечается, что спрос на услугу вырос в 15 раз в субботу, 13 февраля.

Ранее заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков сообщил, что Москву полностью расчистят от снега только через четыре дня. В настоящее время мобилизованы все коммунальные службы города — столицу в круглосуточном режиме убирают порядка 15 тысяч единиц спецтехники.

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